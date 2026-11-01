Москва1 ноя Вести.Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) "Панцирь-С1" пользуются высоким спросом у зарубежных заказчиков, не исключено, что договоренность об их поставках может быть достигнута с Азербайджаном, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

Глава ФСВТС ответил на вопрос о продвижении ЗРПК "Панцирь-С1" на международный рынок и интересе к ним зарубежных заказчиков.

Весьма и весьма востребованная (продукция - Прим. ред.) у наших заказчиков, и я думаю, что мы с Азербайджаном договоримся через какое-то время, и они придут к этому заявил Шугаев в эфире телеканала "Звезда"

Восьмого сентября на международном авиасалоне El Alamein International Airshow 2026 в Египте были представлены новые российские высокоточные разработки - зенитный ракетный комплекс "Панцирь СМД-Е" и система поражения воздушных целей ТКБ-1167.