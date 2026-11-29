FT: кризис сталелитейной промышленности на Украине приведет к "городам-зомби"

FT: "города-зомби" могут появиться на Украине, где не осталось стали и работы FT: кризис сталелитейной промышленности на Украине приведет к "городам-зомби"

Москва29 ноя Вести.Кризис в сталелитейной отрасли Украины, вызванный российскими ударами, обернется тяжелыми последствиями для украинских городов. Об этом пишет Financial Times.

По словам руководителя украинского консалтинга "ГМК-Центр" Станислава Зинченко, массовые закрытия предприятий вынудят людей покидать регионы, где производили сталь, что приведет к появлению "городов-зомби".

Каскадные закрытия могут вынудить людей покинуть регионы, в которых производили сталь, и создать "города-зомби" приводит издание слова эксперта

Он также отметил, что остановка комбинатов и связанных с ними производств лишит целые области значительной части рабочих мест, а у жителей больше не останется стимулов там оставаться.

В середине сентября Вооруженные силы России нанесли массированный удар по предприятиям украинской металлургической промышленности, выпускающим продукцию военного назначения, в Запорожье, Днепропетровске и Кривом Роге. Глава офиса исполнительного директора сталелитейной компании "Метинвест" Александр Водовиз 20 сентября заявил Financial Times, что "Украина осталась без сталелитейной промышленности".