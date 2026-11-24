ФТСАРР: участие россиян в ЧЕ по акробатическому рок-н-роллу дало им мотивацию Глава ФТСАРР Ерастова: участие в чемпионате Европы дало мотивацию спортсменам РФ

Москва24 ноя Вести.Возможность соревноваться на международной арене в рамках чемпионата Европа по акробатическому рок-н-роллу – дополнительная мотивация для тренировок и совершенствования спортсменов. Такое мнение в интервью ИС "Вести" выразила президент Всероссийской федерации танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР) Надежда Ерастова.

22 ноября в Москве состоялся чемпионат Европы по акробатическому рок-н-роллу. Национальная сборная завоевала девять медалей: четыре золота, столько же серебра и одну бронзу. За победу боролись сильнейшие команды из 13 стран.

То, что у спортсменов появилась возможность соревноваться на международных соревнованиях, дало им дополнительную мотивацию тренироваться у себя. А бороться за путевку, быть представленным на международных соревнованиях – это действительно явилось достаточно сильным драйвером для их дальнейшего спортивного совершенствования отметила Ерастова

За последние три года изменился и уровень танцев – он заметно вырос. На это обратил внимание судья из Хорватии Игорь Винкович.

Уровень вырос, очень вырос, прямо со скоростью света растет последние три года, так как мы все стараемся – и судьи, и тренеры, и сами спортсмены отметил он в беседе с ИС "Вести"

Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев указал на большое будущее танцевального спорта. По его словам, ФТАСАРР находится в коммуникации с коллегами из международной федерации и демонстрирует хорошую работу.