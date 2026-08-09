Игрок костромского "Спартака" бросил мяч из аута с сальто и отдал голевой пас

Футболист костромского "Спартака" отдал голевую передачу, бросив аут с сальто Игрок костромского "Спартака" бросил мяч из аута с сальто и отдал голевой пас

Москва9 авг Вести.Футболист костромского "Спартака" Надер Мохаммади стал автором результативной передачи в матче первенства Первой лиги России против "СКА-Хабаровск", выбросив мяч руками из аута после того, как сделал сальто.

Встреча прошла в воскресенье, 9 августа, в Хабаровске и завершилось победой костромичей со счетом 3:1. Мохаммади помог установить окончательный счет в матче на 83-й минуте.

Иранский защитник взялся вводить мяч руками из-за боковой. Он взял разбег, совершил сальто, и, выйдя из прыжка, бросил мяч во вратарскую площадь соперника, приблизительно, метров на 40. Капитан "Спартака" Сергей Бугриев воспользовался уникальным ходом партнера по команде и головой переправил мяч в ворота СКА, оформив дубль.

Видео эпизода завирусилось в соцсетях, а аут Мохаммади пользователи и болельщики уже окрестили "ассистом года".

Иранскому футболисту 29 лет, он выступает за костромскую команду с нынешнего сезона.