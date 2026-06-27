Футболисты сборной Чили назвали односторонний матч с СССР в 1973 году фарсом Игроки сборной Чили назвали односторонний матч с СССР 1973 года пантомимой

Москва27 июн Вести.Матч 1973 года между сборными Чили и СССР, в котором латиноамериканская команда фактически играла без соперника, был фарсом. Такое признание сделали чилийские футболисты в документальном фильме "Матч-призрак. Окончание?" Сергея Брилева, сообщает ИС "Вести".

21 ноября 1973 года в Сантьяго прошел необычный футбольный матч между сборными Чили и СССР. Чили забила гол в ворота советской сборной на первой же минуте, но самой советской команды на поле не было. Игра должна была быть ответным матчем за право выступить на чемпионате мира 1974 года. Первая встреча между командами состоялась 26 сентября на стадионе им. Ленина в Москве и завершилась нулевой ничьей.

Я посчитал это некой пантомимой, фарсом. Есть еще такое слово — шарада, комедия. Не знаю, как мы на это согласились. В тот момент было трудно анализировать. Трудно было испытывать стыд с точки зрения сантиментов или психологии. Мы прошли на мундиаль. Наедине с подушкой перед сном ты понимал, что то, как мы прошли, было не так, как мы хотели. Это правда. По крайней мере, на мой взгляд поделился Леонардо "Польо" Велис игрок сборной Чили в 1973 году

Леонардо уверен, что идея провести такой матч принадлежала не ФИФА, а чилийским деятелям.

Напротив, замдиректора Российского государственного архива новейшей истории, автор книги "Большой спорт и большая политика" Михаил Прозуменщиков считает, что эта ситуация произошла и при содействии ФИФА.

Все же и про Международную федерацию футбола, про ФИФА нужно сказать: руководителем федерации футбола тогда был небезызвестный Стэнли Роуз, и он был очень негативно настроен к советской и вообще к социалистической системе. У него даже проскальзывали слова, что и так слишком много команд из социалистического лагеря попало на этот чемпионат мира сказал Прозуменщиков

Причиной отсутствия сборной СССР был военный переворот в Чили, в результате которого на стадионе в Сантьяго создали концентрационный лагерь. Советская сторона предложила провести ответный матч на нейтральном поле, но президент ФИФА Стэнли Роуз заявил, что нет никаких препятствий для проведения встречи в Сантьяго.