Москва18 нояВести.Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил помощника арбитра Молодежной футбольной лиги и чемпионата Москвы Дмитрия Сафонова от работы за ставки на спорт. Об этом РФС сообщил на официальном сайте.
В связи с допущенными помощником арбитра… Дмитрием Сафоновым нарушениями… применить к нему санкции в виде штрафа в размере 113 000 рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 летговорится в решении комитета
За аналогичные нарушения на два года были отстранены игроки любительского футбольного клуба "Гермес" Артем Самсонов и Александр Столяренко.
Ранее контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал бразильского игрока ЦСКА Матеуса Рейса на четыре матча за толчок арбитра.