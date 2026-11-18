РФС отстранил помощника футбольного арбитра на 10 лет за ставки на матчи

Футбольного арбитра Сафонова отстранили от работы на 10 лет за ставки на спорт РФС отстранил помощника футбольного арбитра на 10 лет за ставки на матчи

Москва18 ноя Вести.Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил помощника арбитра Молодежной футбольной лиги и чемпионата Москвы Дмитрия Сафонова от работы за ставки на спорт. Об этом РФС сообщил на официальном сайте.

В связи с допущенными помощником арбитра… Дмитрием Сафоновым нарушениями… применить к нему санкции в виде штрафа в размере 113 000 рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 10 лет говорится в решении комитета

За аналогичные нарушения на два года были отстранены игроки любительского футбольного клуба "Гермес" Артем Самсонов и Александр Столяренко.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет РФС дисквалифицировал бразильского игрока ЦСКА Матеуса Рейса на четыре матча за толчок арбитра.