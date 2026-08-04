Москва4 авгВести.Футбольный мяч, которым президент Владимир Путин отдал пас юному соведущему финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске, отправят в музей "Движения первых", заявила замглавы департамента проведения конкурса Александра Дрозжачих в интервью РИА Новости.
Мяч уедет в центральный офис "Движения Первых" и будет сохранен как память об этой легендарной встречеприводит РИА Новости слова Дрозжачих
Путин прилетел 3 августа в Красноярск, где состоялся финал всероссийского конкурса "Большая перемена".
Глава государства вышел на сцену под овации участников и гостей конкурса и обменялся футбольными передачами с мальчиком Денисом, соведущим финала конкурса, который первым отдал Путину пас.