Мяч, которым Путин сыграл в финале "Большой перемены", отправят в музей

Футбольный мяч с финала "Большой перемены" отправят после паса Путина в музей Мяч, которым Путин сыграл в финале "Большой перемены", отправят в музей

Москва4 авг Вести.Футбольный мяч, которым президент Владимир Путин отдал пас юному соведущему финала всероссийского конкурса "Большая перемена" в Красноярске, отправят в музей "Движения первых", заявила замглавы департамента проведения конкурса Александра Дрозжачих в интервью РИА Новости.

Мяч уедет в центральный офис "Движения Первых" и будет сохранен как память об этой легендарной встрече приводит РИА Новости слова Дрозжачих

Путин прилетел 3 августа в Красноярск, где состоялся финал всероссийского конкурса "Большая перемена".

Глава государства вышел на сцену под овации участников и гостей конкурса и обменялся футбольными передачами с мальчиком Денисом, соведущим финала конкурса, который первым отдал Путину пас.