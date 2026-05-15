Гадалка Ермака публиковала мемы с Трампом и прогнозы Жириновского Гадалка Ермака публиковала в соцсетях ироничные мемы с президентом США

Москва15 мая Вести.Гадалка экс-руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака Вероника Аникиевич публиковала мемы и посты, содержащие насмешки над американским президентом Дональдом Трампом, а также в шутку рекомендовала прогнозы Владимира Жириновского. Об этом сообщает РИА Новости на основе анализа ее социальных сетей.

Отмечается, что в одном из своих постов Аникиевич прокомментировала реконструкцию Трампом крыла Белого дома и предложила президенту США воспользоваться услугами специалистов фэншуй вместо лучших мировых архитекторов. Аникевич заявила о "долгоиграющих последствиях" и "разрушительном действии" из-за неправильно спланированного пространства.

Другой пост Аникиевич гласит "Если вам вдруг взгрустнулось – попробуйте мысленно добавить Трампу на спину пропеллер!". Еще один мем астролога показывает Трампа стоящим в очереди к Зеленскому за покупкой дронов.

Еще в одном меме Трамп смотрит по телевизору выступление Жириновского. Под картинкой надпись: "Трамп пересматривает выступления Жириновского, чтобы понять, как ему вести себя дальше".

Ранее в ходе судебного заседания прокурор зачитала переписки Ермака с Вероникой Аникиевич, записанной у него в телефоне как "Вероникой Фэншуй", предоставлявшей оккультные услуги. Бывший глава офиса Зеленского советовался с ней после того, как был отправлен в отставку в результате коррупционного скандала.

Ранее, 11 мая, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура страны предъявили обвинение Ермаку. Ему инкриминируют участие в организованной группе, которая легализовала 460 млн гривен на элитном строительстве под Киевом.