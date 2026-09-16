В Махачкале установили мировой рекорд, накрыв 100-метровый стол с 305 блюдами

Гастрономический рекорд: в Махачкале накрыли 100-метровый стол с 305 блюдами В Махачкале установили мировой рекорд, накрыв 100-метровый стол с 305 блюдами

Москва16 сен Вести.В Махачкале установили мировой рекорд, накрыв 100-метровый стол, на котором были представлены более 300 блюд. Об этом рассказали в Минтуризма Дагестана.

Событие прошло в рамках Международного фестиваля народных художественных промыслов "Хранители традиций".

Еще одним ярким событием стал мировой гастрономический рекорд. На 100-метровом столе представили 305 блюд, объединивших кулинарные традиции более 200 народов мира говорится в сообщении министерства в мессенджере МАХ

"Хранители традиций" – главное туристическое и культурно-креативное событие Северного Кавказа. На фестиваль съезжаются ведущие дизайнеры страны, предприниматели и тысячи гостей, которые могут познакомиться с традициями, ремеслами и аутентичной гастрономией и музыкой республики.