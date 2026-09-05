Москва5 сен Вести.Муж актрисы Дарьи Сагаловой, известной по роли Светы Букиной в сериале "Счастливы вместе", Константин Масленников задолжал налоговой 2,4 млн рублей. Об этом сообщила "Газета.Ru".

Отмечается, что у мужчины есть два бизнеса: кинокомпания "Космасмедиа", которой он владеет вместе с супругой, и фирма "Фломастер", специализирующаяся на торговле цветами, — там ему принадлежит 90% акций.

Согласно сервису Rusprofile, долг организации перед ФНС — 2,1 млн рублей. Также задолженность по налогам числится и за ИП Масленникова. На сегодняшний день бизнесмен должен выплатить 366 тысяч 134 рубля говорится в материале СМИ

Информации от официальных лиц или источников по данной теме пока нет.

Дарья Сагалова вышла замуж за Константина Масленникова в 2011 году.