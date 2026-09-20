Газохранилища в Чехии оказались заполнены менее чем на 75% Глава Минпромторга Чехии Гавличек: газохранилища в стране заполнены на 74%

Москва20 сен Вести.Газохранилища в Чехии к середине сентября заполнены на 74%. Такой показатель на 20% меньше, чем было год назад. Об этом рассказал первый вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек.

Как уточнил в разговоре с журналистами Гавличек, слова которого приводит агентство ЧТК, "из-за ситуации с текущими рыночными ценами закупать газ приходится с осторожностью".

Запасы газа в республике на середину сентября составили 74%​​​. Это примерно на 20% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года заявил Гавличек

При этом, по словам министра, угроза нехватки газа зимой отсутствует.

В настоящее время проблем с объемом газа в Европе нет, проблема в цене пояснил Гавличек

Замедление пополнения запасов газа, как указывается в материале, спровоцировал рост биржевых цен на газ. Рынок, в частности, реагирует на ситуацию на Ближнем Востоке, поясняется в статье.