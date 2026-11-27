"Газпром" может использовать регуляторный контракт на газопроводе в Мурманск "Газпром" предложил строить газопровод Волхов-Мурманск с регуляторным контрактом

Москва27 ноя Вести."Газпром" рассматривает возможность реализации проекта газопровода Волхов — Мурманск с использованием механизма регуляторного контракта. Как сообщает Oilcapital.ru, такая схема позволит обеспечить возврат вложений за счет будущих тарифов для потребителей метана в Мурманской области и Карелии.

Отмечается, что регуляторный контракт дает возможность зафиксировать тарифную политику на длительный срок. Для компании это создает предсказуемость возврата инвестиций, а для новых потребителей определяет стоимость газа.

По данным издания, идея строительства магистрального газопровода Волхов — Мурманск возникла одновременно с планами НОВАТЭКа по созданию в незамерзающем порту нового проекта "Мурманский СПГ".

По поручению президента РФ Владимира Путина до 2030 года газопровод должен быть построен и введен в эксплуатацию.