Москва27 нояВести."Газпром" рассматривает возможность реализации проекта газопровода Волхов — Мурманск с использованием механизма регуляторного контракта. Как сообщает Oilcapital.ru, такая схема позволит обеспечить возврат вложений за счет будущих тарифов для потребителей метана в Мурманской области и Карелии.
Отмечается, что регуляторный контракт дает возможность зафиксировать тарифную политику на длительный срок. Для компании это создает предсказуемость возврата инвестиций, а для новых потребителей определяет стоимость газа.
По данным издания, идея строительства магистрального газопровода Волхов — Мурманск возникла одновременно с планами НОВАТЭКа по созданию в незамерзающем порту нового проекта "Мурманский СПГ".
По поручению президента РФ Владимира Путина до 2030 года газопровод должен быть построен и введен в эксплуатацию.