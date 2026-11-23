Москва23 нояВести.Премьер Японии Санаэ Такаити могла не явиться на экстренный онлайн-саммит "Большой семерки" 2 октября из-за того, что участвовала в застолье с однопартийцами и была пьяна, пишет интернет-издание Gendai Business.
Отмечается, что отсутствие Такаити на онлайн-саммите объяснили техническими проблемами. Но источники среди японских политиков рассказали, что премьер Японии перед саммитом участвовала в застолье с однопартийцами.
Возникли подозрения, что она, возможно, решила не идти, потому что была пьяна и поэтому отменила встречу в последнюю минутуговорится в сообщении
По данным издания, в деловых кругах Японии жалуются, что Такаити делает в дипломатических вопросах "лишь самый минимум".
Ранее японские СМИ сообщали о встрече Такаити на саммите АТЭС с президентом России Владимиром Путиным.