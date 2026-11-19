Москва19 ноя Вести.Китай хочет представить встречу с РФ и США как саммит "трех государств-победителей во Второй мировой войне". Такое мнение высказал в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" китаевед, публицист Николай Вавилов.

Китай предполагает и говорит о том, что это будет встреча трех победителей во Второй мировой войне. О чем он говорит? Во Второй мировой войне, соответственно, воевали же против Японии. То есть за скобками остается Япония, которая понимает, что она оказывается без поддержки Соединенных Штатов. Пока что риторически, как и Европа. ... Из-за этого, я думаю, что [состоялась] встреча премьер-министра [Японии Санаэ Такаити] с Владимиром Путиным. Это результат определенной нервозности [японских властей], если мягко говорить, в отношении Японии разъяснил Вавилов

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити провели встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. По информации японской стороны, премьер Японии и российский лидер обсуждали состояние двусторонних отношений между Токио и Москвой.