Японские СМИ сообщили о встрече Путина и Такаити на саммите АТЭС NHK: Путин и премьер-Японии провели встречу на полях саммита АТЭС

Москва18 ноя Вести.Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Санаэ Такаити провели встречу на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщила телерадиокомпания NHK.

Японские журналисты назвали продолжительность общения президента РФ и японского премьер-министра.

Премьер-министр Такаити обменивалась мнениями с президентом России Путиным в течение приблизительно 30 минут говорится в публикации

По информации японской стороны, премьер Японии и российский лидер обсуждали состояние двусторонних отношений между Токио и Москвой. Еще одной темой беседы, как утверждается, стал задержанный в России японский журналист газеты "Хоккайдо Симбун" Имаи Юки.

Встреча Путина с Такаити, вероятно, была незапланированной.

В первый день саммита АТЭС, проходящего в Шэньчжэне, Владимир Путин провел ряд важных встреч. Среди них – переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и премьер-министром Таиланда Анутином Чанвиракуном. Также в рамках торжественного приема лидеров АТЭС состоялась краткая беседа и рукопожатие между президентами России и США. Помощник российского президента Юрий Ушаков добавил, что Путин пообщался на приеме с главой Индонезии, а также еще с несколькими участниками саммита, среди которых был экономист Джеффри Сакс.