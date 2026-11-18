Путин коротко пообщался с президентом Индонезии на саммите АТЭС Путин обсудил с президентом Индонезии вопросы двусторонних отношений

Москва18 ноя Вести.Президент России Владимир Путин коротко пообщался с коллегой из Индонезии Прабово Субианто после торжественного приема в честь лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Как сообщили в Кремле, главы двух государств обсудили текущие вопросы двусторонних отношений.

Ранее Путин на полях саммита АТЭС провел встречу с президентом Вьетнама То Ламом. Как отметил российский лидер, отношения с Ханоем входят в число приоритетных направлений российской внешней политики.