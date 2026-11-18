Москва18 нояВести.Президент России Владимир Путин коротко пообщался с коллегой из Индонезии Прабово Субианто после торжественного приема в честь лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.
Как сообщили в Кремле, главы двух государств обсудили текущие вопросы двусторонних отношений.
Ранее Путин на полях саммита АТЭС провел встречу с президентом Вьетнама То Ламом. Как отметил российский лидер, отношения с Ханоем входят в число приоритетных направлений российской внешней политики.