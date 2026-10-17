Москва17 окт Вести.Президент России Владимир Путин направил лидеру Индонезии Прабово Субианто поздравления с 75-летним юбилеем. Текст телеграммы размещен на сайте Кремля.

Вы снискали заслуженное уважение среди соотечественников и высокий авторитет за рубежом как опытный и дальновидный политик, многое делающий для развития Индонезии и защиты её интересов на мировой арене сказано в поздравлении

Российский лидер высоко оценил принципиальную нацеленность своего индонезийского коллеги на дальнейшее сближение двух стран. По словам Путина, состоявшиеся контакты помогают наращивать продуктивное взаимодействие по важнейшим направлениям партнерства Москвы и Джакарты - в рамках ООН, БРИКС, диалога Россия - АСЕАН и других многосторонних форматов.

Путин также заверил, что Москва и Джакарта продолжат последовательную совместную работу по актуальным вопросам двусторонней, региональной и глобальной повестки дня - ради благополучия народов двух стран и в интересах международной стабильности и безопасности.