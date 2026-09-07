Москва7 сен Вести.Президент Индонезии Прабово Субианто рассчитывает принять президента России Владимира Путина в своей стране и ответить таким образом на российское гостеприимство. Об этом сообщил глава Агентства правительственных коммуникаций Индонезии Мухаммад Кодари.

Такой комментарий он дал РИА Новости.

Президент Прабово выразил желание ответить взаимностью на российское гостеприимство, приняв президента Путина в Индонезии сказал Кодари

Прабово Субианто ранее посетил Владивосток и вместе с Путиным принял участие в пленарном заседании Восточного экономического форума. Во время выступления индонезийский лидер заявил о заинтересованности Джакарты в дальнейшем развитии отношений с Москвой.