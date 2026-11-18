Песков: встреча Путина с премьером Японии в рамках саммита АТЭС не планируется

Путин не планирует встречаться с премьером Японии на АТЭС, заявили в Кремле Песков: встреча Путина с премьером Японии в рамках саммита АТЭС не планируется

Москва18 ноя Вести.Президент России Владимир Путин не планирует проводить встречу с премьер-министром Японии Санаэ Такаити в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в китайском Шэньчжэне. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Нет, не планируется [встреча] сказал он

Ранее сообщалось, что российский лидер на саммите АТЭС коротко пообщался с президентом Индонезии Прабово Субианто. Главы государств обсудили текущие вопросы двусторонних отношений. Также Путин провел встречу с президентом Вьетнама То Ламом.