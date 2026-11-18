Попов: японцы совершили политическую ошибку, заигрывая с ЕС и Украиной

Заигрывания Японии с ЕС и Украиной назвали большой политической ошибкой Попов: японцы совершили политическую ошибку, заигрывая с ЕС и Украиной

Москва18 ноя Вести.Япония совершила большую политическую ошибку, заигрывая с Европейским союзом и главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом заявил автор ИС "Вести" Евгений Попов в своем канале в мессенджере MAX.

Так он прокомментировал прошедшие в Шэньчжэне переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Санаэ Такаити.

Японцы совершили большую политическую ошибку, заигрывая с ЕС и Зеленским против России. Надеюсь, встанут на путь исправления заявил Попов

Ранее японские СМИ сообщили, что премьер Японии и российский лидер обсуждали состояние двусторонних отношений Токио и Москвы. Еще одной темой беседы, как утверждается, стал задержанный в России японский журналист газеты "Хоккайдо Симбун" Имаи Юки.