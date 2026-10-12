Москва12 окт Вести.Заявления главы киевского режима Владимира Зеленского о готовности провести выборы является уловкой. Он торгуется, заметил по этому поводу военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Зеленский откровенно торгуется. Заявления про готовность провести президентские выборы, если боевые действия прекратятся на 60 дней, - еще одна уловка, нацеленная на восполнение сил и средств ВСУ. Иначе, с учетом опыта, трактовать это не получается отметил он

Военкор подчеркнул, что перемирие, которого добивается Зеленский, неприемлемо для России.

Предыдущие раунды прекращения огня ВСУ использовали, чтобы получить передышку, западное оружие и собраться с силами. Где гарантия, что в этот раз будет как-то иначе? Вопрос: понимают ли это в Вашингтоне указал Евгений Поддубный

Военкор считает, что Киев и кураторы Зеленского от глобалистов играют в свою обычную игру.