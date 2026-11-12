Москва12 нояВести.Генеральный директор научно-производственного центра "Ушкуйник" Алексей Чадаев внесен в антироссийскую базу данных портала War and sanctions, который принадлежит главному управлению разведки (ГУР) министерства обороны Украины.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ресурса.
В качестве основания для внесения гендиректора "Ушкуйника" в базу украинская сторона указывает то, что Чадаев организует разработку, испытания и поставки на фронт дронов, средств радиоэлектронной борьбы, а также программного обеспеченияговорится в публикации
Также киевский режим обвиняет Чадаева в создании сети центров по подготовке операторов БПЛА.
Кроме того, отмечается, что Чадаев принимает непосредственное участие в процессе внедрения передовых технологий в российский ВПК.
Ранее стало известно, что в базу ГУР Минобороны Украины попали народный артист России Николай Басков и певцы Дима Билан и Сергей Лазарев.