ГУР Украины добавило в базу главу Россотрудничества и директоров Русских домов

Глава Россотрудничества и ряд руководителей Русских домов попали в базу ГУР ГУР Украины добавило в базу главу Россотрудничества и директоров Русских домов

Москва12 ноя Вести.Руководитель Россотрудничества Игорь Чайка, несколько сотрудников этого федерального агентства и ряд директоров Русских домов внесены в базу портала War&Sanctions, принадлежащего Главному управлению разведки (ГУР) Минобороны Украины. Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которыми ознакомились РИА Новости.

Причиной для включения Чайки в список украинская сторона назвала его деятельность по популяризации за рубежом российского образования, науки и культуры.

В досье на чиновника также отмечено, что он занимается сохранением исторических и мемориальных объектов, оказывает поддержку российским миротворцам и объединениям соотечественников за границей, а также координирует российские программы и проекты на международной арене.

Кроме Чайки, в базу попали экс-глава Россотрудничества Евгений Примаков и бывший заместитель руководителя этого федерального агентства Кирилл Богомолов.

В антироссийском списке ГУР также значатся действующие заместители руководителя Россотрудничества Андрей Емельянов, Наталия Киселева, Алексей Клещев и Константин Колпаков.

Помимо них, в базу украинской военной разведки внесены руководители Русских домов в Вене, Брюсселе, Люксембурге, Париже и в Риме, исполняющая обязанности руководителя Русского дома в Мадриде и бывшая и. о. главы Русского дома в Берлине.

Ранее стало известно, что в "черный список" ГУР Минобороны Украины попали народный артист России Николай Басков и певцы Дима Билан и Сергей Лазарев.

В частности, в базу внесены хоккеист Александр Овечкин, двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, а также пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров).

Помимо них, составленный Киевом антироссийский список включает продюсера Иосифа Пригожина, народных артистов России Николая Расторгуева и Филиппа Киркорова, блогера Дмитрия Пучкова, телеведущего Леонида Якубовича.