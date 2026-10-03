Москва3 октВести.Сотрудники Росгвардии успешно выполняют задачи по обеспечению безопасности в Петергофе. Об этом заявил генерал-полковник, командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации Сергей Бураков.
Территория большая, очень много туристов приезжает, и особая наша миссия - обеспечение безопасности на массовых мероприятиях. Мы работаем совместно с МВД и другими подразделениями. Срывов выполнения задач допущено не былосказал он
Представители вневедомственной охраны Петергофа подтверждают, что правонарушения на территории крайне редки.
Правонарушения бывают очень редко, если что-то происходит - наши сотрудники стараются это решить на месте, беседуютзаявил начальник межмуниципального отдела вневедомственной охраны по Петродворцовому району Санкт-Петербурга Сергей Лунев