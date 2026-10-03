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Генерал Бураков: срывов выполнения задач по безопасности в Петергофе не допущено

Генерал Бураков рассказал об обеспечении безопасности в Петергофе Генерал Бураков: срывов выполнения задач по безопасности в Петергофе не допущено

Москва3 окт Вести.Сотрудники Росгвардии успешно выполняют задачи по обеспечению безопасности в Петергофе. Об этом заявил генерал-полковник, командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации Сергей Бураков.

Территория большая, очень много туристов приезжает, и особая наша миссия - обеспечение безопасности на массовых мероприятиях. Мы работаем совместно с МВД и другими подразделениями. Срывов выполнения задач допущено не было сказал он

Представители вневедомственной охраны Петергофа подтверждают, что правонарушения на территории крайне редки.