Более 10 тысяч нарядов Росгвардии ежедневно привлекались на выборах-2026

В Росгвардии заявили об отсутствии существенных нарушений на выборах в ГД Более 10 тысяч нарядов Росгвардии ежедневно привлекались на выборах-2026

Москва21 сен Вести.Во время выборов в Госдуму правопорядок на избирательных участках и местах массового скопления людей ежедневно обеспечивали более 10 тысяч нарядов Росгвардии. Об этом ИС "Вести" заявил заместитель начальника Главного управления охраны общественного порядка Росгвардии Владимир Владимиров.

Ежесуточно от Росгвардии привлекалось более 10 тысяч нарядов, при этом существенных нарушений, способных повлиять на выборную программу, не допущено. Поручения и задачи руководства страны и главнокомандующего были выполнены в полном объеме без замечаний сказал Владимиров

Ранее в ЦИК сообщили, что после обработки 97,37% протоколов лидерство на выборах в Госдуму по партийному списку сохраняет "Единая Россия" – 57,96% голосов. Партия "Справедливая Россия" смогла пройти минимальный порог, набрав 5,1% голосов.