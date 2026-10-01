Москва1 окт Вести.Генерал-полковник и замначальника генштаба сухопутных войск КНДР Ким Ен Бок внесен в базу скандально известного украинского экстремистского сайта "Миротворец". Это следует из данных онлайн-ресурса.

Военнослужащего назвали "наемником и военным преступником из Северной Кореи". Его обвиняют, в частности, в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Ранее в базу "Миротворца" попали пять польских депутатов Владислав Куровской, Кристиан Мариуш, Эдвард Сиарк, Ярослав Сачайко и Бронислав Фолтин. Их также обвинили в покушении на суверенитет Украины, а также в распространении пропаганды и участии в информационно-пропагандистских мероприятиях против Киева.