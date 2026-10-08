Генпрокуратура РФ направила запрос о выдаче девяти представителей МУС Генпрокуратура России запросила у Нидерландов выдачу девяти представителей МУС

Москва8 окт Вести.Генеральная прокуратура РФ направила Нидерландам и ряду других стран запрос о выдаче девяти представителей Международного уголовного суда (МУС), заочно осужденных в России. Об этом сообщили в пресс-службе российского надзорного ведомства.

В числе разыскиваемых – председатель МУС Петр Хофманский, первый вице-председатель суда Лус дель Кармен Ибаньес Карранс, прокурор МУС Карим Хан, а также судьи Томоко Аканэ, Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Бертрам Шмитт, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу и Хайкель Бен Махфуд.

Все девять представителей МУС объявлены в международный розыск.