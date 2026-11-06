Генсек НАТО перешел на русский язык в телеэфире Генсек НАТО заговорил по-русски в голландском телеэфире

Москва6 ноя Вести.Участвуя в передаче на нидерландском телеканале NPO 1 генсек НАТО Марк Рютте неожиданно для всех перешел на русский язык. В ответ на вопрос телеведущего о знании языка он совместил нидерландское "нет" с русским словом "спасибо".

Nee, спасибо! ответил Рютте на вопрос ведущего

"Нет?" - переспросил в свою очередь ведущий тоже на русском языке. В ответ генсек НАТО расхохотался.

Ранее генсек НАТО заявлял, что странам Европы придется через 5 лет придется учить русский язык, если они не увеличат свои расходы на военные нужды.