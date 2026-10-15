Дизен: "папочка" Трамп заставил генсека НАТО изменить риторику в отношении РФ Профессор Дизен упрекнул генсека НАТО в "ветрености" в отношении России

Москва15 окт Вести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте изменил свою риторику в отношении России, потому что ему это мог приказать сделать президент США Дональд Трамп, заявил политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Так он прокомментировал заявление Рютте о том, что НАТО сейчас не видит непосредственной угрозы со стороны России для стран альянса.

Вдруг Россия перестала быть непосредственной угрозой? Может, "папочка" позвонил подчиненным и велел им сбавить тон написал Дизен в соцсети X

Своей публикацией профессор иронично напомнил, как на саммите НАТО в 2025 году Рютте, комментируя слова Трампа об Израиле и Иране, назвал американского лидера "папочкой", которому иногда приходится выражаться жестко. После того саммита Белый дом опубликовал видео о поездке Трампа под песню музыканта Usher с названием Daddy's Home ("Папочка дома").