Москва15 октВести.Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте изменил свою риторику в отношении России, потому что ему это мог приказать сделать президент США Дональд Трамп, заявил политолог, профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.
Так он прокомментировал заявление Рютте о том, что НАТО сейчас не видит непосредственной угрозы со стороны России для стран альянса.
Вдруг Россия перестала быть непосредственной угрозой? Может, "папочка" позвонил подчиненным и велел им сбавить тоннаписал Дизен в соцсети X
Своей публикацией профессор иронично напомнил, как на саммите НАТО в 2025 году Рютте, комментируя слова Трампа об Израиле и Иране, назвал американского лидера "папочкой", которому иногда приходится выражаться жестко. После того саммита Белый дом опубликовал видео о поездке Трампа под песню музыканта Usher с названием Daddy's Home ("Папочка дома").