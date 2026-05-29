Москва29 маяВести.Вопрос о намерениях Армении относительно ЕС и ЕАЭС является принципиальным, заявил ИС "Вести" генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Мое мнение, что [данный вопрос] обсуждаться будет доброжелательно. С другой стороны, принципиально вопрос стоит: вы выбираете или ЕАЭС, или ЕС? ЕС — это слишком длинная история, многие страны хотят в ЕС, история поступления в ЕС тянется годами. А ЕАЭС — это реальность, от которой сейчас не отвернуться. Здесь очень многое зависитсказал он
В Армении также осознают значимость Евразийского экономического союза, считает Лебедев.
Поэтому сейчас с ЕАЭС, это уже и заявил и [премьер-министр Армении Никол] Пашинян, и многие другие деятели, никто порывать не собирается. Поэтому сотрудничество будет продолжаться. Ну а что касается ЕС, там уже посмотримдобавил он
Ранее Лебедев назвал причину, по которой Пашинян не приехал на саммит ЕАЭС.