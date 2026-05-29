Генсек СНГ Лебедев: вопрос к Армении о выборе ЕС или ЕАЭС стоит принципиально

Москва29 мая Вести.Вопрос о намерениях Армении относительно ЕС и ЕАЭС является принципиальным, заявил ИС "Вести" генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Мое мнение, что [данный вопрос] обсуждаться будет доброжелательно. С другой стороны, принципиально вопрос стоит: вы выбираете или ЕАЭС, или ЕС? ЕС — это слишком длинная история, многие страны хотят в ЕС, история поступления в ЕС тянется годами. А ЕАЭС — это реальность, от которой сейчас не отвернуться. Здесь очень многое зависит сказал он

В Армении также осознают значимость Евразийского экономического союза, считает Лебедев.

Поэтому сейчас с ЕАЭС, это уже и заявил и [премьер-министр Армении Никол] Пашинян, и многие другие деятели, никто порывать не собирается. Поэтому сотрудничество будет продолжаться. Ну а что касается ЕС, там уже посмотрим добавил он

