Москва21 ноя Вести.Географию Всероссийского чемпионата "Пилоты будущего" будут расширять, и новый турнир пройдет уже в другом субъекте. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил председатель правления "Движения первых", Герой РФ Артур Орлов.

Финал чемпионата по пилотированию беспилотников (БПЛА) прошел в Москве 21 ноября. Это проект "Движения первых", реализованный совместно с Федерацией гонок дронов России.

Безусловно, да, [будем расширять]. И мы будем проводить уже в другом месте, в другом субъекте. Мы понимаем, где, потому что мы хотим привлечь внимание также и в других округах. Нужно увеличивать и поддерживать качество проведения мероприятия. И есть новые вызовы, как мы будем изменять конкурс, как мы будем перестраивать саму площадку, потому что мы не работаем шаблонными методами, и нам не позволят это сделать участники заявил он

Орлов добавил, что конкурс имеет профориентационный уклон. Его участники смогут стать специалистами разных профилей, так как дроны применяют и в агропромышленном секторе, и в медицине катастроф.

Сегодня большое внимание уделяется [со стороны] нашего государства, общественных организаций к подрастающему поколению. Одно из них вы прекрасно видите. География расширяется. 56 тысяч заявок было подано, 48 тысяч участников, 500 лучших, победителей находятся здесь. И четыре, которые дошли до самого высокого пика желаемого результата… Есть определенное понимание, что мы готовим юных специалистов, которые в последующем определятся со своим дальнейшим выбором добавил Орлов

Председатель правления "Движения первых" рассказал, что сейчас реализируется 25 флагманских проектов по разным направлениям: волонтерство, спорт, туризм, искусство, образование и наука.