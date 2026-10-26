Москва26 окт Вести.В Сириусе завершился чемпионат РФ по гонкам дронов, в нем приняли участие более 80 спортсменов. В национальную сборную входят более 40 человек, по итогам соревнований ее состав могут расширить. Об этом заявил ИС "Вести" президент Федерации гонок дронов РФ Илья Галаев.

На сегодняшний день у нас сформирована сборная России из 43 человек. После завершения сегодняшних мероприятий, я надеюсь, она еще расширится у нас в составе новых участников. И мы активно очень будем подходить в ближайшие четыре года к вопросу, чтобы наш вид спорта максимально интегрировался во все международные возможные соревнования. Семья гонок дронов, или дрон-рейсинга, как в мире принято говорить, только расширялась, и у нас была большая международная повестка по соревнованиям сказал Галаев

В России национальная команда по гонкам дронов была сформирована в 2025 году.