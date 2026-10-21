USGS: извержение вулкана на Гавайях может повториться в ближайшие дни

Геологи рассказали, когда может повториться извержение вулкана Килауэа USGS: извержение вулкана на Гавайях может повториться в ближайшие дни

Москва21 окт Вести.Вулкан Килауэа на Гавайях может вновь начать извергаться в ближайшие дни или недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Ученые пока не могут назвать точные сроки начала нового этапа активности вулкана.

После завершения 55-го эпизода выброса лавы 17 октября в районе вершины Килауэа вновь отмечено поднятие поверхности, что указывает на вероятность нового эпизода в пределах [котловины] в ближайшие дни или недели отмечает служба

Между тем профессор геологии университета Невады в Рино Филипп Рупрехт отметил, что масштабное извержение супервулкана Йеллоустоун способно создать угрозу для всей Земли и ее населения.