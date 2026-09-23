Эксперт Эскобар: через 20 лет мир может отказаться от долларовой системы

Геополитик спрогнозировал, когда мир сможет отказаться от долларовой системы Эксперт Эскобар: через 20 лет мир может отказаться от долларовой системы

Москва23 сен Вести.Спустя 10-20 лет может сложиться такая ситуация, что международная валютно-финансовая система откажется от доминирующей роли доллара. Такой прогноз в интервью ИС "Вести" дал геополитический обозреватель, эксперт ассоциации Global Fact-Checking Network (GFCN) Пепе Эскобар.

По его мнению, быстрее этот процесс пойти не может, так как американская валюта уже долгое время оказывает свое влияние на мировые экономические процессы.

За два или три года такие системы не умирают, на это уходит намного больше времени. На этот процесс уйдет от 10 до 20 лет, то есть через 20 лет у нас может сложиться международная система, в которой доллар не будет играть доминирующую роль. Где будет сильный юань, где, возможно, останется евро… и где серьезную роль будут играть региональные валюты отметил эксперт

При этом Эскобар не считает, что доллар полностью исчезнет из международных финансовых отношений.

Международная финансовая система находится под контролем крупных хедж-фондов, крупных инвестиционных фондов и компаний, занимающихся безопасностью. Все расчеты по сельскохозяйственной торговле, которая происходит за пределами ШОС, они все ведутся в долларах. Это англо-американская система объяснил он

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Москва и Пекин сократили объем долларовых активов в своих международных резервах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что страны БРИКС не ставят задачу отказаться от расчетов в долларах, однако рассматривают альтернативные способы платежей из-за использования национальных валют в качестве инструмента политического давления.