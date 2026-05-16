Герасимов: под контролем ВС РФ находится 85% территории Красного Лимана

Москва16 мая Вести.Под контролем Вооруженных сил (ВС) РФ в настоящее время находится 85% территории города Красный Лиман (украинское название – Лиман) в ДНР. Такое заявление сделал начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов, его слова приводит пресс-служба Минобороны.

По словам Герасимова, штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана, он назвал город крупным административным центром и железнодорожным узлом.



Кроме того, начальник Генштаба сообщил о ведении работы по ликвидации формирований украинских военных на территории национального парка "Святые горы" и в Святогорске в ДНР.

Герасимов проверил выполнение задач группировкой "Запад".