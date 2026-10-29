Москва29 окт Вести.Международный детский благотворительный фестиваль художественной гимнастики "Алина", который проводится в Мумбаи, стал новинкой для Индии. Об этом ИС "Вести" рассказал гендиректор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев, который специально приехал в Мумбаи, чтобы поддержать юных участников фестиваля.

Одним из центральных событий программы стала сценическая версия балета Игоря Стравинского "Жар-птица".

Сегодня я впервые в Мумбаи. В этом есть ответственность и новизна для меня. Думаю, что это очередной шаг для Индии в чем-то, это большая новинка. В каждой стране по-своему воспринимают, что такое театр заявил он

В шоу, показанном индийскому зрителю, были задействованы оркестр и артисты Большого театра, балет "Тодес", а также гимнастки из России и Индии.