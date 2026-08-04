В Пушкинском музее состоялось открытие выставки буддийского искусства России В Пушкинском музее открылась выставка о буддийском искусстве России

Москва4 авг Вести.Выставка "Алмазная колесница. Буддийское искусство России" открылась в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Проект посвящен ваджраяне – наиболее распространенному направлению буддизма в России. В экспозиции представлено более 700 экспонатов. Детали проекта ИС "Вести" рассказали кураторы выставки.

Проект подготовлен ГМИИ имени А.С. Пушкина совместно с Государственными музеями Востока, музеями Бурятии, Тывы и Калмыкии. Выставка приурочена к Году единства народов России.

В музее выставлены экспонаты, которые публика увидит впервые, – это предметы из запасников Пушкинского музея.

Это в основном предметы, спасенные в сороковые годы от переплавки, когда прямо вагонами везли. В основе бронза, латунь - фронту нужен был металл. В Сухом Логу был склад, куда свозили буддийскую скульптуру в больших количествах. И сотрудники Пушкинского музея – несколько было таких прямо экспедиций специальных – отбирали вещи. Многие из них, конечно, были в не очень хорошем состоянии, но, насколько можно, реставраторы Пушкинского музея их восстановили рассказала ИС "Вести" Нонна Альфонсо, приглашенный куратор выставки, заместитель заведующего отделом Ближнего, Среднего Востока, Южной и Центральной Азии Государственного музея Востока

Уникальным и одним из самых ценных экспонатов выставки считается Атлас тибетской медицины. Это единственная в мире столь полная копия оригинала XVII века. На свитках изображены строение человеческого тела, причины болезней, лекарственные травы и методы лечения, а также диагностика по приметам и сновидениям.

Атлас состоит из 76 листов. Нам привезли 11 листов, и они впервые за несколько десятилетий вообще покидают Бурятию и Улан-Удэ сообщила Елизавета Ванеян, куратор выставки, научный сотрудник отдела Древнего Востока ГМИИ им. А.С. Пушкина

Организаторы выставки также создали специальный портал "Будни будд", которые позволяет в интерактивном формате ознакомиться с основами буддийского учения.

Выставка будет доступна для посетителей до 1 ноября.