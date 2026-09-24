Берлин намерен отозвать заявку на проведение Олимпиады в 2036, 2040 и 2044 годах

Германия намерена отозвать заявку на проведение Олимпиады Берлин намерен отозвать заявку на проведение Олимпиады в 2036, 2040 и 2044 годах

Москва24 сен Вести.Власти Берлина намерены отозвать заявку на проведение летних Олимпийских игр в 2036, 2040 или 2044 годах, сообщает издание Tagesspiegel.

Уполномоченный по олимпийской заявке Кавех Нируманд, пока еще правящий бургомистр Кай Вегнер и сенатор по вопросам спорта Ирис Шпрангер в среду на трехсторонней встрече обсудили немедленный отзыв заявки Берлина отмечает издание

Заявку могут отозвать, поскольку в Берлине не провели референдум, который показал бы, насколько жители поддерживают проведение Олимпиады.

При этом законодательство Берлина не предусматривает такое голосование. Однако подобные референдумы проводили в Мюнхене и федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия.

Еще одной причиной для отзыва заявки может послужить то, что на прошедших 20 сентября выборах в столичную палату депутатов победу одержала партия "Левые". Кандидат в бургомистры Берлина от "Левых" Элиф Эральп выступает против проведения Олимпиады в городе.

По данным Tagesspiegel, 24 сентября в Берлине пройдет пресс-конференция, в ходе которой власти озвучат точные причины отзыва заявки.