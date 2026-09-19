В Германии левые призвали конфисковать недвижимость у застройщиков Politico: немецкие левые предлагают конфисковать дома у строительных компаний

Москва19 сен Вести.Левые партии Берлина предложили конфисковать недвижимость у гигантов рынка в качестве радикального ответа на жилищный кризис в столице. Об этом пишет Politico.

Вопрос встал особенно остро на фоне выборов мэра города, которые пройдут в воскресенье, 20 сентября.

Левая партия продвигает план по экспроприации недвижимости у компаний, владеющих более чем 3 тыс. квартир. Эта идея пользуется широкой поддержкой в городе, который исторически тяготеет к левым взглядам говорится в публикации

Как отмечает издание, еще в 2021 году более 60% избирателей выступили в поддержку экспроприации в ходе референдума.

По оценкам организации, инициировавшей голосование, город может принудительно выкупить до 220 тыс. квартир по цене до 60 % от их рыночной стоимости. В общей сложности на это будет потрачено около 18 млрд евро. По их мнению, эти деньги город сможет вернуть в течение столетия за счет доходов от аренды.

Такой вариант развития событий пугает застройщиков. Как отметил главный кандидат от Христианско-демократического союза в Берлине Штефан Эверс, многие жилищные компании уже стараются "держаться подальше" от столицы. Это в свою очередь приведет к уменьшению строительства новых квартир, "которых и так не хватает", и, как следствие, росту арендной платы.