Герой России Споняков, говоривший год назад с Путиным о браке, женился

Герой России, который говорил с Путиным о браке, женился и стал отцом Герой России Споняков, говоривший год назад с Путиным о браке, женился

Москва11 окт Вести.Герой России Илья Споняков, побеседовавший год назад с Владимиром Путиным на встрече участников программы "Время героев", за это время женился и стал отцом. Об этом Споняков сообщил Павлу Зарубину для ИС "Вести".

В июне прошлого года Илья Споняков рассказал президенту, что до окончания первого модуля обучения кадровой программы он намерен сделать предложение своей девушке. Путин уточнил, а знает ли об этом девушка или узнает из средств массовой информации – встреча как раз транслировалась в прямом эфире. Споняков отметил, что его избранница не в курсе его будущего предложения.

Спустя год Споняков принял участие во встрече президента с педагогами в честь Дня учителя. Героя России заметил Зарубин и решил узнать, женился ли он.

Конечно! У нас 13 августа родилась дочь, назвали Майя ответил Споняков

Ранее стало известно, что Илья Споняков занял должность советника министра культуры РФ. Вместе с коллегами он планирует активно работать по направлениям просвещения и развития молодежи, привлечения участников СВО к сохранению исторической правды и культурного кода России.