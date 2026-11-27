Россиянин, сделавший предложение на прямой линии с Путиным, сообщил о венчании

Россиянин, сделавший предложение на прямой линии, поделился изменениями в жизни Россиянин, сделавший предложение на прямой линии с Путиным, сообщил о венчании

Москва27 ноя Вести.Россиянин Кирилл Бажанов, сделавший предложение своей возлюбленной в эфире прямой линии с президентом Владимиром Путиным, рассказал о переменах в личной жизни. Как сообщает "Абзац", молодой человек уже обвенчался с избранницей Ольгой: таинство и свадебная церемония прошли в Екатеринбурге.

После свадебного путешествия супруги переехали в Москву, где Кирилл поступил в магистратуру.

В беседе с изданием Бажанов признался, что мечтает о большой семье, однако откладывает пополнение из-за жилищного вопроса.

Я, как ребенок священника, очень хочу большую семью. Меня так воспитывали. О детях мы задумываемся после окончания учебы, но до сих пор останавливает отсутствие условий для их появления. Для меня это дороговизна жилья. Все знают размер платежа по ипотеке, и думаю, многие согласятся, что потянуть одновременно и содержание жены в декрете с маленьким ребенком, и платежи за жилье очень тяжело приводит "Абзац" слова молодого человека

Бажанов напомнил, что именно вопрос поддержки молодых семей стал темой его обращения к главе государства.

Кирилл появился перед главой государства с табличкой "Хочу жениться" и сделал предложение Ольге прямо во время трансляции в прошлом году. Девушка ответила согласием.