Герой России Старостин о работе в Госдуме: сидеть на месте не буду Герой РФ Старостин рассказал, что планирует вести активную работу в Госдуме

Москва30 сен Вести.Герой России Антон Старостин, избранный депутатом Госдумы от Республики Крым, рассказал ИС "Вести", что планирует вести работу в парламенте в том же темпе, что и на военной службе.

Депутат не уточнил, какой деятельностью будет заниматься на новой должности. Но, по его словам, одна из основных приоритетных задач, независимо от избранного направления работы, — поддержка семей военнослужащих.

Сидеть на месте не буду. Я и на предыдущей работе особо не сидел — не привык. Поэтому в любом случае будем вести активную деятельность во всех направлениях, в которых это нужно для граждан Республики Крым рассказал Старостин

Он добавил, что планирует посещать регион минимум раз в месяц.

Антон Старостин, участвовавший в спецоперации, вошел в новый состав Госдумы по итогам прошедших выборов.