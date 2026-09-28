Москва28 сен Вести.Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Сергей Арбузов в парламенте намерен решать проблемы новых регионов России. Об этом он рассказал в комментарии журналисту ИС "Вести" Валентине Никольской.

Он отметил, что на уровне фракции будет определяться круг задач, за которые буду ответственны парламентарии.

Мы должны выполнить те обязательства, которые взяли перед нашими избирателями и все в своей части будут работать для того, чтобы достичь нужного результата. Как только вникну, разберусь, как обстоят дела и смогу давать персональные оценки, сразу обязательно использую свою опыт сказал он

Арбузов уточнил, что он представляет в парламенте интересы избирателей новых регионов РФ.

Я представляю новые регионы: Севастополь, Крым, Запорожье, Херсон, Донецк, Луганск. У нас большой перечень городов и регионов. У каждого есть свои сложности, свои проблемы, задачи, будем решать их. Целый перечень вопросов необходимо решать – финансовые вопросы, вопросы безопасности. Все, что от меня зависит, будем делать добавил он

Сергей Арбузов прошел в Думу от партии "Справедливая Россия" по итогам выборов в сентябре 2026 года. Депутат Госдумы VIII созыва от фракции "Справедливая Россия" Марина Ким ранее отметила, что партия "Справедливая Россия" находится на экстремальном уровне благодарности своим избирателям.