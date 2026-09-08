Москва8 сен Вести.Российская видеоигровая студия "ГетДевелопмент" готовит к релизу в 2026 году бесплатную демоверсию научно-фантастического шутера от первого лица "Квантовый контроль". Релиз будет включать одиночный сюжетный пролог, в ходе которого игроки ознакомятся с базовым геймплеем, атмосферой и механиками игры, сообщили ТАСС в Институте развития интернета (ИРИ).

Релиз бесплатного демо запланирован на 2026 год, а полноценный выход игры на ПК состоится в 2029 году. Демо будет как одиночный сюжетный PvE-пролог –первый выход в бой, показывающий атмосферу, сюжет, врагов и принцип взаимодействия с нестабильным реальным миром сообщили в институте, добавив, что релиз выйдет на платформах Steam и VK Play

Разработчики намерены построить сюжет игры вокруг противостояния двух миров, существующих в своеобразной квантовой связи. История будет представлена с точки зрения бойца спецподразделения, которому поручено отправиться в район возникновения первой аномалии. В этой зоне фрагмент альтернативной постапокалиптической реальности постепенно вытесняет российское поселение. Согласно концепции игры, игрокам предстоит противостоять захватчикам в пространстве, где привычные физические законы перестают действовать. Разработчики также планируют сделать окружение частью игрового процесса: укрытия могут исчезать прямо во время боя, а противник способен использовать возникающие искажения реальности для получения преимущества.

Как сообщили авторы, ожидается, что проект будет расти как игра-сервис с развитием в асимметричные PvPvE-сценарии (где игроку предстоит столкнуться с другими компьютерными противниками или миром игры) и системой прогрессии. Она будет основываться на развитии навыков владения оружием, освоении квантовых технологий и улучшении выбранного класса персонажа. В ходе сюжета игрок побывает в заброшенных поселениях, на промышленных и военных объектах.