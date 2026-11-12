Москва12 ноя Вести.Продолжение дестабилизирующей ситуации на Ближнем Востоке неизбежно может коснуться Центральной Азии. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил депутат палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Вадим Гигин.

Ведь продолжение дестабилизации Ближневосточного региона неизбежно может затронуть и Центральную Азию, и вопросы внутриполитической стабильности. Вот что такое антитеррористическая декларация, которая становится важнейшей в условиях председательства Таджикистана. Для Таджикистана это не декларация, это программа к действию. Это важнейшее условие обеспечения внутренней безопасности. А кто может выступить партнером? Только Российская Федерация прокомментировал депутат

Ранее сообщалось, что лидеры стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по итогам сессии Совета коллективной безопасности (СКБ) в Москве 11 ноября примут декларацию о подходах к сотрудничеству в сфере контртеррора и Антитеррористическую стратегию до 2030 года.