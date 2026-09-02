Гимн России прозвучал на ВЭФ у павильона Бурятии Бурятские артисты исполнили гимн России у павильона республики на ВЭФ

Москва2 сен Вести.На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) бурятские артисты исполнили гимн России у павильона своей республики. Об этом сообщает в MAX правительство Бурятии.

На "Улице Дальнего Востока" артисты республики исполнили главную песню страны для гостей форума говорится в публикации

Каждый день в 12.00 у павильона Бурятии исполняются Гимн республики и Гимн России.

Уже в первый день работы форума, как сообщает ИС "Вести", Бурятия заключила восемь соглашений, в том числе по строительству завода грузовых авто. Также было подписано пятилетнее соглашение о сотрудничестве между правительством республики и АНО "Международный центр "Снежный барс". В документе речь идет о совместной работе по защите занесенного в Красную книгу России редкого хищника – ирбиса.

XI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября.