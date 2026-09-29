Гимнаста Заику внесли в базу данных украинского "Миротворца" Российский гимнаст Илья Заика попал в базу данных сайта "Миротворец"

Москва29 сен Вести.Российский гимнаст Илья Заика, победивший на этапе World Challenge Cup в Париже, оказался в базе украинского сайта "Миротворец". Об этом свидетельствуют данные ресурса, с которым ознакомилась информационная служба "Вести".

На сайте опубликованы его полное имя, дата рождения и адрес в Донецке.

Ресурс обвиняет Заику в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины". В качестве основания указано, что с 2016 по 2022 год гимнаст неоднократно пересекал пункт пропуска Матвеев Курган между Ростовской областью и Донецкой Народной Республикой.

Ранее гимнаст Заика стал победителем турнира в Париже в упражнениях на кольцах.