Гимнастка Борисова: будем работать так, чтобы выступления были без ошибок

Гимнастка Борисова рассказала, как ей удалось победить на Кубке сильнейших Гимнастка Борисова: будем работать так, чтобы выступления были без ошибок

Москва9 ноя Вести.Победительница Кубка сильнейших по художественной гимнастике Мария Борисова в интервью ИС "Вести" рассказала, что несмотря на ошибки в начале выступления, она собралась и доделала программу до конца, завоевав золото в многоборье.

В Москве завершился финал Кубка сильнейших по художественной гимнастике, это заключительный этап международной серии. Свои программы представили спортсменки и команды, которые набрали наибольшее количество рейтинговых очков в этом году.

Чемпионка мира Мария Борисова стала лучшей в многоборье среди взрослых, а также в упражнениях с обручем и лентой. Спортсменка представила новую программу и сразу несколько новых костюмов.

Были ошибки в мяче и в булавах. Но так как эти ошибки были в начале, я смогла собраться и доделать программу до конца. Мы будем работать так, чтобы вообще без ошибок было поделилась гимнастка

По итогам финала на счету россиянок более 40 медалей, каждая третья - высшей пробы.