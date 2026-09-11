Москва11 сенВести.Государственная информационная система "Антифрод" за первые месяцы работы предотвратила потенциальное хищение более 80 миллионов рублей со счетов россиян, сообщила пресс-служба Т-Банка.
"Антифрод" была создана для оперативного обмена информацией между банками, госорганами и операторами связи. Она дает им возможность быстрее выявлять признаки мошеннических действий и принимать меры для защиты людей.
В рамках первых трех мошеннических сценариев, интегрированных в ГИС, банку удалось актуализировать более 100 тысяч телефонных номеров и предотвратить потенциальные хищения более 80 млн рублей со счетов клиентовговорится в заявлении
Всего в рамках ГИС "Антифрод" разработаны и вступили в силу 11 сценариев взаимодействия.
Первый сценарий основан на сигналах операторов связи о расторжении договора с абонентом или смене владельца номера… В рамках двух других сценариев работы с ГИС "Антифрод" участники получают от операторов связи информацию о выявленных мошенниках, а также обмениваются сигналами о потенциальных жертвахпояснил Т-Банк
Ранее ФСБ России расширила требования к криптозащите ГИС. Теперь применять сертифицированные системы безопасности нужно не только к самим ГИС, но и к облачным сервисам, которые не входят в государственные информационные системы напрямую, но обеспечивают их работу.