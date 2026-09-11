ГИС "Антифрод" спасла от возможного хищения более 80 млн рублей ГИС "Антифрод" за первые месяцы пресекла возможное хищение более 80 млн рублей

Москва11 сен Вести.Государственная информационная система "Антифрод" за первые месяцы работы предотвратила потенциальное хищение более 80 миллионов рублей со счетов россиян, сообщила пресс-служба Т-Банка.

"Антифрод" была создана для оперативного обмена информацией между банками, госорганами и операторами связи. Она дает им возможность быстрее выявлять признаки мошеннических действий и принимать меры для защиты людей.

В рамках первых трех мошеннических сценариев, интегрированных в ГИС, банку удалось актуализировать более 100 тысяч телефонных номеров и предотвратить потенциальные хищения более 80 млн рублей со счетов клиентов говорится в заявлении

Всего в рамках ГИС "Антифрод" разработаны и вступили в силу 11 сценариев взаимодействия.

Первый сценарий основан на сигналах операторов связи о расторжении договора с абонентом или смене владельца номера… В рамках двух других сценариев работы с ГИС "Антифрод" участники получают от операторов связи информацию о выявленных мошенниках, а также обмениваются сигналами о потенциальных жертвах пояснил Т-Банк

Ранее ФСБ России расширила требования к криптозащите ГИС. Теперь применять сертифицированные системы безопасности нужно не только к самим ГИС, но и к облачным сервисам, которые не входят в государственные информационные системы напрямую, но обеспечивают их работу.