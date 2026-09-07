Москва7 сен Вести.Ремоторизация SSJ-100 возможна только при определенных мерах государственной поддержки, заявил изданию "Коммерсантъ" гендиректор "Аэрофлота" Сергей Александровский. Замена двигателя может обойтись примерно в 2,1–2,3 млрд руб. на один самолет.

Если не будет субсидирования ремоторизации, будет постепенное выбытие флота у всех компаний, эксплуатирующих SSJ-100. Замещать выбывающие провозные емкости группа планирует за счет перераспределения налета по остальному флоту и новых МС-21 сказал глава "Аэрофлота"

Вопрос о замене двигателей на SSJ-100 возник после 2022 года, когда французская компания Safran прекратила участие в совместном проекте с Объединенной двигателестроительной корпорацией России по двигателям SaM146. На сегодня их ресурс на SSJ-100 продлен, и полеты продолжается до 2029 года.